Homem é denunciado por tentativa de feminicídio e transfobia no Ceará

Um homem foi denunciado por tentativa de feminicídio contra a própria tia e a prima no município de Sobral. Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), as mulheres foram esfaqueadas ao tentar defender outra mulher que também era da família. Ele teria agredido a vítima por não aceitar o fato de que ela fosse travesti.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado atacou a prima trans durante uma confraternização familiar. Ao tentar defender a filha das agressões, a mãe da vítima e tia do suspeito foi esfaqueada no pescoço. A irmã da mulher trans também foi ferida com faca.

Segundo a promotoria, um dia antes do crime o acusado empurrou e agrediu a vítima dentro de um ônibus, quando voltava de um jogo de futebol. Em relatos à polícia, a vítima contou que sofria com transfobia praticada pelo agressor.