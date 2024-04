Servidores do Detran marcam data para greve geral em abril

Servidores do Detran Ceará decidiram, em assembleia realizada nesta quarta-feira, 27, deflagrar greve geral, que terá início na próxima quarta-feira, 3, em todo o Estado Crédito: Divulgação/Sindetran-CE

Os servidores apontam meses de espera por negociações em relação à reestruturação das tabelas salariais e outras demandas administrativas e laborais. A categoria reivindica uma reestruturação salarial e melhores condições de trabalho, além da atualização do Plano de Cargos e Carreiras (PCCS). De acordo com a coordenadora-geral do sindicato, Gabriela Mac Dowell, os servidores negociam uma reestruturação desde setembro de 2023 e entregaram uma proposta oficial em janeiro deste ano. No dia 4 de março, os servidores paralisaram as atividades temporariamente e realizaram uma manifestação em frente à sede do Detran, em um dos trechos da avenida Godofredo Maciel, em Fortaleza.