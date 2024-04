Ceará mantém número de Crimes Violentos Letais Intencionais na Semana Santa

Já os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) apresentaram redução de 21,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 258 registros em todo o Ceará. De acordo com a SSPDS, a redução de CVP é a menor durante a Semana Santa desde 2011, quando ocorreram 246 casos.

Houve diminuição de 60% no número de vítimas de crimes sexuais no Ceará. Neste ano, foram seis vítimas. Na Semana Santa do ano passado, foram 15. A SSPDS diz que esse é o menor índice desde 2009, quando foram registrados dez crimes sexuais no Ceará.

No ano de 2023, foram 327 CVPs, que são caracterizados como crimes de roubo, exceto o latrocínio, quando há roubo seguido de morte. O órgão aponta que no período do feriadão houve redução de 21,45% nos crimes de furto. Foram 326 ocorrências em 2024 contra 415 no ano anterior. Um resultado que apresenta a maior redução desde 2021, quando ocorreram 279 casos.

Ao todo, foram escalados 4.352 policiais militares, 180 policiais civis, 504 bombeiros militares, 73 servidores da Perícia Forense (Pefoce) e 14 profissionais da Coordenadoria de Inteligência (Coin), seis da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e 42 da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS.

Prisão e apreensão em flagrante

Na Semana Santa houve aumento de de 10,04% nas prisões e apreensões no Ceará, de acordo com o balanço da SSPDS. No ano de 2024, ocorreram 252 capturas contra 229 ocorrências no ano passado.

Apreensão de armas de fogo tiveram aumento de 69,23%. Durante o feriadão, o aumento foi de 69,23% no número de armas de fogo apreendidas. Em 2024, no mesmo período, foram 66 apreensões e, em 2023, 39 apreensões.

Acidentes com mortes nas rodovias cearenses

A operação "Semana Santa 2024" do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMC), apresentou queda de 33, 3% no número de acidentes com mortes em relação ao ano passado. Neste ano, foram quatro casos e, no ano anterior, seis.

O número total de acidentes nas rodovias estaduais cearenses apresentou queda de 7,4%. Foram registrados 25 casos neste ano contra 27 em 2023. Ao todo, 215 pessoas foram autuados por dirigir sob a influência de álcool no feriadão de 2024. No mesmo período do ano anterior, foram 189, um aumento de 13,8%.

Ações de salvamento

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) atuou em 3.859 prevenções aquáticas no Ceará durante a Semana Santa deste ano, e não houve morte por afogamento em áreas cobertas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).