Delegado de Aurora que foi preso após agredir uma mulher é solto

Paulo Hernesto Pereira Tavares, delegado do município de Aurora, distante 464 km de Fortaleza, teve a prisão revogada e foi solto nesta terça-feira, 2. Agente da Polícia Civil estava detido desde novembro de 2023, quando foi flagrado desferindo um tapa contra uma mulher após um acidente de trânsito.

De acordo com informações concedidas pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a soltura aconteceu após o Ministério Público do Estado (MPCE) ter se manifestado "favorável à revogação da prisão preventiva" do servidor e, em seguida, a defesa do réu ter pleiteado a anulação da medida cautelar. Pedidos foram acolhidos pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Aurora.

Decisão judicial foi desferida na segunda-feira, 1°, e destaca "que os motivos que outrora legitimaram a prisão não mais subsistem na presente quadra temporal, ante a conclusão da instrução criminal do processo". Já o alvará de soltura foi cumprido nesta terça. Processo segue em andamento na Justiça estadual.