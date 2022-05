Ceará amanhece sem chuvas nesta segunda-feira, 2

Dados dos sistemas da Funceme indicam apenas pontos isolados de precipitação em todo o Estado; possibilidade da ocorrência de chuva no restante do dia não está descartada

O primeiro dia útil de maio chegou praticamente sem chuvas no Ceará. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), não houve precipitação significativa no Estado no começo desta segunda-feira, 2.

De acordo com as informações de radar da Fundação, focos isolados e rápidos de chuva ocorreram de forma pontual. O maior registro foi no Litoral do Pecém, no limite de Itapipoca e Itapajé, por volta das 3 horas. Às 5 horas, já não havia mais chuvas na área.

Ao longo do dia, no entanto, o cenário pode mudar. Em previsão divulgada no domingo, 1º, a Funceme informou que há chances de chuva todas as macrorregiões do Ceará nesta segunda-feira.

A expectativa é que, na parte da manhã, a chuva se concentre na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. As outras macrorregiões podem receber precipitação à tarde e à noite.

