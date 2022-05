Chuvas de abril: Litoral de Fortaleza e Maciço de Baurité têm maiores médias

O Ceará terminou o mês de abril com chuvas dentro da média esperada. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a média para o mês no Estado é de 188 milímetros (mm). No balanço parcial, até esse sábado, 30, a média observada foi de 187,9 mm.

Entre as macrorregiões, o Maciço de Baturité e o Litoral de Fortaleza ficaram acima da média, com desvios positivos de 28,8% e 28,6%, respectivamente. As demais terminaram o terceiro mês da quadra chuvosa no Ceará com chuvas dentro do esperado.



Olhando para os munícipios, 91 registraram média de precipitações igual ou superior ao normal para abril. As outras 93 cidades cearenses terminaram o mês com média de chuvas abaixo do normal.

O município de Várzea Alegre, no Cariri, foi o que registrou maior desvio positivo em relação à média histórica. O normal é que sejam registrados 193,9 mm durante os 30 dias de abril. Neste ano, foram registrados 424,2 mm – um desvio de + 188,8%.



Também no Cariri fica o município com maior desvio negativo de chuvas em relação ao esperado. Penaforte tem média histórica de 112,9 mm em abril. Neste ano, foram registrados 31,8 mm – um desvio de - 71,8%.

Previsão de tempo

Segundo a Funceme, o primeiro dia de maio deve ser de chuvas isoladas com intensidade fraca no Ceará. As precipitações podem ser ocasionalmente moderadas no Centro-Norte do Estado ao longo do dia.

Para o centro-sul (Cariri e sul da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns), há baixa possibilidade de chuva isolada, principalmente nos períodos da tarde e da noite.

Para segunda-feira, 2, e terça-feira, 3, são esperadas chuvas em todas as macrorregiões, sendo que os maiores acumulados ainda tendem a ocorrer no Litoral. No Sul do Ceará, as chuvas deverão ser isoladas.

Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, bem como em razão de efeitos locais, como sistema de brisa, temperatura, relevo e umidade.



