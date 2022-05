Sobe para 37 número de açudes sangrando no Ceará após dois meses de quadra chuvosa

O Ceará registra 37 açudes sangrando, maior marca desta quadra chuvosa. As informações foram colhidas no Portal Hidrológico, da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), neste sábado, 30, às 18h36min. O número foi registrado após o reservatório Olho D’Água, localizado no município de Várzea Alegre, atingir 100% de sua capacidade.

De acordo com a atualização das últimas chuvas, registradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará acumula agora 18,5% da capacidade total dos 155 açudes monitoradas pela Cogerh, enquanto o volume total de precipitação é de 36,4%.

Confira a lista de reservatórios sangrando no Ceará:

Acaraú Mirim (Massapê) Ayres de Sousa (Sobral) Jenipapo (Meruoca) São Vicente (Santana do Acaraú) Sobral (Sobral) Caldeirões (Saboeiro) Muquém (Cariús) Pau Preto (Potengi) Valério (Altaneira) Angicos (Coreaú) Diamantino II (Marco) Gangorra (Granja) Itaúna (Granja) Tucunduba (Senador Sá) Várzea da Volta (Moraújo) Frios (Umirim) Itapajé (Itapajé) Gameleira (Itapipoca) Mundaú (Uruburetama) Poço Verde (Itapipoca)

Quandú (Itapipoca) Acarape do Meio (Redenção) Amanary (Maranguape) Aracoiaba (Aracoiaba) Batente (Ocara) Cauhipe (Caucaia) Gavião (Pacatuba) Germinal (Palmácia) Itapebussu (Maranguape) Maranguapinho (Maranguape) Pacajus (Chorozinho) Tijuquinha (Baturité) Junco (Granjeiro) Olho D’Água (Várzea Alegre)* Rosário (Lavras da Mangabeira) Ubaldinho (Cedro) Barragem do Batalhão (Crateús)

Além dos 37 açudes sangrando, a Cogerh contabiliza ainda outros seis com volume acima de 90%: Araras (Varjota), Taquara (Cariré), Do Coronel (Antonina do Norte), Trapiá III (Coreaú). Malcozinhado (Cascavel) e São Domingos II (Caririaçu).

As chuvas de abril estão dentro da margem esperada para o mês no Ceará. O Estado registra média de chuvas de 188.1 milímetros (mm) neste mês. A marca já supera a média histórica, de 188 mm. Março, por sua vez, atingiu marcas acima do esperado, com acúmulo de 265,6 mm. Estes são os dois meses mais chuvosos do ano no Ceará.

