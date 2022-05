Quase 500 pessoas são presas suspeitas de integrar organizações criminosas entre 2021 e 2022, no Ceará

Entenda o que é feito no Ceará para combater as facções criminosas

Entre 2019 e 2021, a Polícia Civil realizou 203 operações no estado do Ceará, além disso, entre janeiro de 2021 e março de 2022 foram presas 495 pessoas por meio de mandados de prisão e de prisões em flagrante pelo crime de Organização Criminosa no Estado. O delegado geral da Polícia Civil do Ceará, Sérgio Pereira, informou as principais ações de combate ao crime organizado no Ceará, além de listar as principais operações e citar como a população pode ajudar no combate das organizações.



1. A primeira medida é conhecer os grupos criminosos. Segundo o delegado Sérgio Pereira, há uma boa investigação. A ajuda da população é primordial.

2. Medidas cautelares representadas pela Polícia Civil como quebra de sigilo bancário e fiscal, provas testemunhais, mapeamento e investigação para entender a posição hierárquica de cada um. Para que em um segundo momento pedir as medidas cautelares cautelares necessárias para enfraquecer os grupos criminosos.

3. Com os mandados de prisão, os criminosos são tirados de circulação. Com base nas prisões e nas apreensões e nas respectivas análises dos celulares que serão apreendidos, nestas prisões, a Polícia Civil consegue confirmar as informações, até então levantadas, e além disso, outras informações e outros crimes, por ventura, eles possam ter cometido.

4. Com trabalho em combate as organizações criminosas, já foi realizado sequestros de bens, inclusive de um helicóptero, ocorrido em 2018. A partir do conhecimento técnico é realizado uma série de operações, como as descritas abaixo.

5. O foco no combate às organizações criminosas é: identificar e prender os integrantes, principalmente desarticulando e enfraquecendo as chefias e, em paralelo, ir minando o poderio econômico através da apreensão e sequestro de bens e armas.

Saiba quais foram as principais operações contra facções criminosas no Ceará

1. A prisão de conselheiros de uma organização criminosa nascida no Ceará, que inclusive possuíam anéis templários, onde todos eles foram presos pela PC-CE.

2. Ação contra um coletivo criminoso, oriundo do estado do Rio de Janeiro, que foi a “Operação Guilhotina”, que foi retirado de circulação o maior chefe em liberdade deste grupo criminoso e na apreensão de pouco mais de duas toneladas de cocaína, causando um prejuízo de aproximadamente de 70 milhões para esses indivíduos, que ocorreu no Pará.

3. Realizada em 2021, a "Anullare" foi a maior ofensiva da história da PC-CE no combate a um único grupo criminoso com mais de 800 mandados de ordens judiciais cumpridos.

4. Operações qualificadas que resultaram nas capturadas de homens e mulheres que exerciam poder de liderança de grupos criminosos no Ceará, mas que estavam escondidos em outros estados brasileiros e países da fronteira, como a Bolívia, mas que foram localizados pelo serviço de inteligência da PC-CE e presos.

Como a população pode contribuir para acabar com as facções

A população pode e deve contribuir com os trabalhos investigativos, que procurem os meios de comunicação para denunciar. Se a pessoa poder se identificar, é melhor, porque robustece as provas testemunhais. Mas se a pessoa não quiser se identificar, não tem problemas. Temos o 181, os números de Whatsapp, que com certeza a PC-CE checará todas as informações que foram repassadas.

Entenda os números gerais das operações da Polícia Civil do Ceará

2019: Total de 75 operações realizadas, com 577 mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão cumpridos. Resultado: 668 capturas.

2020: Total de 42 operações realizadas, com 583 mandados de prisão e 586 mandados de busca e apreensão cumpridos.

Resultado: 596 capturas.

2021: No período de janeiro a novembro de 2021 foram 86 operações realizadas, com 3.234 mandados de prisão e 2.344 mandados de busca e apreensão cumpridos.

