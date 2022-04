Beatificação da Menina Benigna: Vaticano vai anunciar data oficial no dia 2

Com anúncio da data de beatificação, Benigna Cardoso da Silva, adolescente brutalmente assassinada aos 13 anos de idade, em 1941, se tornará a 1ª beata do Ceará

A data oficial do processo de beatificação de Benigna Cardoso da Silva, a Menina Benigna, como é popularmente conhecida, vai acontecer nesta segunda-feira, 2 de maio (02/05), no Vaticano. Assassinada brutalmente aos 13 anos, em 1941, após negar ter relações sexuais com um adolescente da mesma idade, a heroína da castidade vai se tornar a primeira beata do Ceará e a quarta mártir do Brasil.

A beatificação estava prevista para acontecer no dia 21 de outubro de 2020, mas foi adiada para 2021 em decorrência da pandemia da covid-19. O reconhecimento do martírio da adolescente aconteceu em 3 de outubro de 2019, quando o Vaticano divulgou um boletim informativo. Vista como uma santa pelos fiéis, a Menina Benigna recebeu o título de Serva de Deus desde 2013.

A beatificação faz parte do processo para tornar Benigna uma Santa para a Igreja Católica, faltando apenas a canonização. "Ela será a primeira beata cearense. Posteriormente, com a canonização, a primeira Santa cearense. Estamos alegres e felizes. A expectativa é também de toda a nossa região e do Ceará pelo anúncio da data", celebra padre WesleyBarros, coordenador da comissão para a beatificação.

O anúncio da data vai acontecer por meio de uma cerimônia no Vaticano, em Roma, que será veiculada pelas redes sociais oficiais da Diocese do Crato e da mártir Benigna Cardoso. "Foram esforços ao longo dos últimos anos para apresentar a vida, o testemunho, a história, a biografia e o martírio de Benigna Cardoso, adolescente da cidade do Cariri e da nossa diocese de Crato", pontua o coordenador.

Fiéis podem assistir ao anúncio de forma presencial no município de Crato. Uma coletiva de imprensa será realizada às 15 horas desta segunda-feira, 2, no estúdio do Colégio Pequno Príncipe. Na ocasião, além de estar presente o padre Wesley Barros, também participarão o Dom Magnus Henrique e os padres José Vincente, Paulo Lemos e José Fabiano.

Menina Benigna, a heroína da castidade

Benigna Cardoso da Silva foi assassinada de forma brutal no dia 24 de outubro de 1941, quando tinha apenas 13 anos de idade. O responsável por sua morte foi Raimundo Alves Ribeiro, conhecido como Raul. Na ocasião do crime, o agressor emboscou a jovem enquanto ela ia buscar água no poço e a esfaqueou com golpes de facão.

A motivação da fúria do criminoso se deu após Benigna ter se recusado a ter relações íntimas e amorosas com ele. O crime chocou os moradores de Inhumas, distrito em que a menina morava, situado no município de Santana do Cariri. Os golpes atingiram a mão direita da menina, os rins, a testa e o pescoço, quase a degolando.



Religiosa e temente a Deus, a Menina Benigna passou a ser vista como heroína da castidade na região, uma vez que moradores associaram sua morte diretamente à recusa sexual. Mesmo ainda não sendo oficialmente reconhecida como Santa, os fiéis de Santana do Cariri até hoje a tratam dessa forma, a ponto de rezarem pela sua intercessão e a visitarem seu túmulo.

