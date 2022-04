Bombeiros resgatam vítima presa às ferragens de caminhão tombado em Sobral

Além da vítima presa às ferragens, outras duas pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente. Nenhuma morte foi registrada

O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã deste sábado, 30 de abril, um homem preso às ferragens de um caminhão que tombou na parede do Açude Cachoeiro, no bairro Junco, em Sobral.

Segundo o tenente coronel Moraes, da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/3ºBBM), além dessa vítima presa, outras duas pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente. Nenhum óbito foi registrado.

“Além do condutor haviam dois auxiliares no caminhão, um deles ficou preso no tombamento, as outras saíram ilesas e por meios próprios do veículo”, relatou o comandante da 1ªCia/3ºBBM.

A guarnição utilizou dois guindastes para dar suporte à busca e salvamento. A vítima resgatada foi atendida e conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (SAMU) à Santa Casa de Sobral.

