Suspeitos de serem "vigias" de facção são presos com revólver em Caucaia

Dois jovens foram presos em flagrante suspeitos de portarem um revólver calibre 38 e 24 munições no bairro Tabapuazinho, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). À PM, eles confessaram que estavam cumprindo uma "missão" para a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que consistia em vigiar um terreno que estava sendo invadido para a construção de barracos.

O intuito seria impedir a invasão da facção criminosa rival conhecida como “Massa” ou “Neutros”, conforme consta no auto de prisão em flagrante (APF) da dupla. A prisão ocorreu por volta das 20h30min desse sábado, 30.

Conforme a assessoria de comunicação da PM, a prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina de uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) na comunidade do campo do Vila Nova. A composição se deparou com dois homens em "atitudes suspeitas", que, ao perceberem a aproximação dos policiais, teriam tentado seguir caminhos opostos. Um deles ainda tentou se desfazer de um objeto.

Os dois foram abordados e, no bolso do short de Luis Joel de Sousa da Silva, de 21 anos, a PM encontrou 18 munições calibre 38. "Em seguida, foi realizada uma vistoria minuciosa nas proximidades, onde foi possível localizar o revólver", informou a PM. O suposto comparsa de Luis Joel foi identificado como Pedro Matheus Rodrigues Marques, de 20 anos.

Os dois foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa. A dupla ainda não foi submetida à audiência de custódia, mas o Ministério Público Estadual (MPCE) já se manifestou pela manutenção da prisão.

Em parecer, o promotor Nestor Rocha Cabral citou que os suspeitos têm "extensa" ficha criminal. "Os crimes cometidos pelos presos são muito graves, atemorizando toda a sociedade e fazendo a comunidade que convivem refém da violência propiciada pelas organizações criminosas, especialmente pelo alto número de homicídios que tornaram Caucaia a cidade mais violenta do país", afirmou.

Prisão no bairro Arianópolis

Uma outra prisão por porte de arma de fogo foi registrada em Caucaia já neste domingo, 1º, por volta das 4h20min da madrugada. Com Paulo Victor de Castro Monteiro, de 21 anos, a PM apreendeu um revólver de calibre .38 e uma quantidade não especificada de maconha. A prisão ocorreu no bairro Arianópolis.

Além do porte ilegal de arma de fogo, Paulo Victor foi autuado por corrupção de menores, já que tentou se desvencilhar da arma entregando-a a uma adolescente de 15 anos que o acompanhava. Audiência de custódia, realizada neste domingo, 1º, manteve a prisão do suspeito. Com a adolescente não foi encontrado nenhum ilícito e, por isso, ela não foi apreendida.



