Criminosos matam homem e gato e atiram contra escola em Acopiara

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

José Wagner Araújo Alves foi morto com quatro tiros. Suspeitos são três homens que trafegavam em uma caminhonete branca

Um homicídio por arma de fogo foi registrado por volta das 20h30min da noite desse sábado, 30, na Vila Guaribas, localidade a cerca de 30 quilômetros da sede de Acopiara, município do Maciço de Baturité. A vítima foi um homem de 36 anos identificado como José Wagner Araújo Alves. Na ação, os criminosos ainda mataram um gato e, em seguida, dispararam contra uma escola.



Conforme informações do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), policiais receberam informações de que dois homens estavam em uma caminhonete branca, em Vila Guaribas, procurando por uma pessoa chamada Vagner. Eles, então, teriam rendido uma pessoa, que não foi identificada, para indicar onde se localizava a residência da vítima. Em seguida, foram ouvidos os disparos.



No local do crime, um familiar da vítima informou aos PMs que José Wagner estava em casa assistindo à televisão quando três criminosos invadiram o local e dispararam quatro vezes contra ele. Os tiros também atingiram o gato da família, que morreu no local. Conforme o testemunho, o executor usava um boné e uma camisa preta.

Após o assassinato, os criminosos efetuaram disparos contra uma escola localizada a cerca de 300 metros da casa da vítima. Os tiros atingiram o pneu de uma motocicleta que estava estacionada próxima à escola.

Em seguida, os criminosos embarcaram na caminhonete e fugiram, não tendo sido localizados até o momento. A Polícia Civil investiga o caso.

