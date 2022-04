Três pessoas são mortas a tiros quando saíam de churrascaria em Independência

Três pessoas foram mortas a tiros na madrugada deste sábado, 30, na zona rural de Independência, município do Sertão dos Crateús. As vítimas são duas mulheres e um homem, identificados como Carlos Roberto Lima Rodrigues, de 26 anos, Carla Emily Alves Martins, de 24 anos, e Ana Raila Ferreira da Silva, de 22 anos.



Conforme informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar, as vítimas foram surpreendidas no momento em que deixavam uma churrascaria em uma moto. Os autores do crime seriam dois homens que também trafegavam em uma moto. Eles teriam anunciado um assalto, mas, em seguida, já passaram a atirar contra as vítimas, que morreram no local do crime.



Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Também a motivação do crime ainda não foi esclarecida. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia Regional de Crateús, município vizinho a Independência, investiga o caso. Também informou que a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local colhendo indícios que subsidiarão as investigações.

O triplo homicídio fez dobrar os registros de assassinatos em Independência neste ano. Até então, três assassinatos haviam sido registrados no município. Agora, são seis os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) ocorridos em Independência em 2022, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O crime mais recente registrado no município, conforme a SSPDS, havia sido em 8 de abril último, quando um homem de 36 anos foi morto a tiros. Independência já havia registrado um outro triplo homicídio em 24 setembro do ano passado, quando uma mulher e dois homens foram mortos também a tiros em um estabelecimento comercial.

