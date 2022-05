Juazeiro do Norte zerou número de pessoas com Covid-19 no fim de abril

Juazeiro do Norte não tem, no momento, pacientes com Covid-19. O município zerou, na sexta-feira, 29 de abril, o número de pessoas infectadas pela doença. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde.

O sistema IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), confirma os dados. Segundo a plataforma estadual, o último exame positivo para a doença em Juazeiro do Norte foi em 26 de abril. Após este dia, houve apenas casos suspeitos, descartados após resultados de testes.

Sobre o assunto Hospital Regional do Cariri fecha unidades de atendimento exclusivo de Covid-19

Por prevenção às arboviroses, cresce a procura por repelentes no Cariri

Há, por fim, dois casos suspeitos de Covid-19 em Juazeiro do Norte. Estas pessoas seguem aguardando resultado de exames para confirmar ou descartar a contaminação.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 179.342 possíveis infecções pelo coronavírus aconteceram em Juazeiro do Norte desde o início da pandemia. Destes, 130.697 teriam sido descartados, com 48.643 confirmados após exames. Dos casos confirmados, houve 702 óbitos e 47.941 pessoas recuperadas.

Na plataforma IntegraSUS, os dados divergem do órgão municipal. O sistema do Governo do Estado aponta 117.139 casos de Covid-19 notificados e, Juazeiro do Norte, com 37.731 confirmados e 79.408 descartados. O portal aponta 36.573 pessoas recuperadas, com 733 óbitos.

