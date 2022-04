Corpo de Bombeiros apaga mais de mil incêndios em 2021 no Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) apagou, em 2021, 1020 incêndios em residências. Do total, foram 815 incêndios em residências unifamiliares e 205 em moradias multifamiliares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, residências unifamiliares são construções únicas, enquanto as multifamiliares podem ser duas casas ou um conjunto de apartamentos.

O número é um pouco menor que o registrado em 2020, quando foram apagados 1040 incêndios em residências. Porém, se comparado com 2019, houve um crescimento de 85 casos. Naquele ano, a corporação atendeu 935 ocorrências em residências em todo Estado.

A corporação alerta para os perigos de incêndios em residências, uma vez que ele pode trazer riscos para as pessoas, animais de estimação e bens.

De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), 80% dos incêndios em residências são causados por curto-circuito na rede elétrica, tendo ventiladores e aparelhos de ar-condicionado como um dos principais responsáveis pelo incidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, além dos ventiladores e ar condicionados, carregadores de celular, má utilização de tês e extensões, vazamentos de gás de cozinha, panelas esquecidas no fogão com o fogo ligado e velas acesas dentro das casas também são fatores que contribuem para o surgimento de focos de incêndio.

Como medidas de prevenção, a corporação sugere que, ao sair de casa, os moradores desliguem o registro do gás de cozinha, fazer manutenção da rede elétrica a cada cinco anos, não ligar vários aparelhos em um único ponto, não carregar celulares apoiando-os em sofás, camas ou colchões, desligando-o quando a carga estiver completa. Outra medida que pode ser adotada é fechar todas as portas e janelas da residência ao sair.

