Churrascaria em Caucaia é interditada por falta de documentação e armazenamento de gás irregular

Operação foi realizada em parceria com a Polícia Militar e constatou ausência de certificados, além de extintores vencidos e armazenamento irregular de gás no local

Uma churrascaria foi interditada durante o último fim de semana, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Uma operação de prevenção realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), em parceria com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), constatou inúmeros problemas no local.

O estabelecimento não possuía sinalização e o gás liquefeito de petróleo (GLP) estava sendo armazenado de forma irregular. Outros problemas encontrados no local estão relacionados à falta do certificado de aprovação de projeto, do certificado de conformidade, além de extintores vencidos.

As equipes de fiscalização percorreram edificações localizadas nos bairros Jurema e Araturi, durante a noite do último sábado, 2, assim como na madrugada do domingo, 3. Foi exigida a regularização dos sistemas preventivos e das documentações necessárias em todos os locais visitados pelos agentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, além das vistorias realizadas, fiscalizações de verificação da documentação e dos sistemas preventivos ocorrem de forma periódica.

Quando constatada a ausência dos itens fiscalizados, alguns tipos de sanções são aplicadas, como notificações, multas, embargos ou interdições. De acordo com o órgão, as medidas são necessárias para manter a segurança de quem frequenta esses espaços, seja como cliente ou funcionário.

