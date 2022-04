Corpo de homem desaparecido em Potiretama é encontrado em fenda de formação rochosa

O corpo de um homem que estava desaparecido em Potiretama, a 286,9 km de Fortaleza, foi encontrado em uma fenda de formação rochosa do município nessa sexta-feira, 8. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as buscas haviam sido iniciadas desde a terça-feira, 5, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e pela população.

Por volta das 9h30min de sexta-feira, 8, a 2ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (2ªCia/4ºBBM), com sede em Limoeiro do Norte, foi acionada em decorrência de um corpo encontrado em um local de difícil acesso. A aproximação só foi possível a pé, segundo o tenente coronel José Alexandre da Silva Junior, e os agente percorreram cerca de 3 km andando em mata fechada.

Os bombeiros tiveram acesso à fenda de formação rochosa após realizarem técnicas de resgates em regiões inóspitas. Além do trabalho profissional nas buscas, população, familiares e amigos também contribuíram e acompanharam o resgate. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Ceará também estiveram no local.

Os bombeiros militares foram coordenados pelo 1º tenente Elias Vitor Chagas Gomes, além do subtenente Marcelino, soldado Cordeiro, soldado De Oliveira, soldado Cristiano e soldado Yitzhak, nas viaturas ASP 39 e ABT 42.

