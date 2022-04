Obras no Hospital Universitário da Uece seguem paralisadas após acidente

As causas do acidente ainda estão em investigação, e as atividades no local aguardam a liberação pelos órgãos responsáveis

Após o acidente na construção do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que resultou na morte de um operário, as obras no local seguem paralisadas. De acordo com o Consórcio Saúde Ceará, empresa responsável pela obra, a retomada das atividades depende da liberação das autoridades. O acidente, ocorrido na manhã dessa terça-feira, 13, aconteceu após a queda de uma laje. Um operário morreu e outro ficou ferido.

Em nota, o empreendimento responsável pelas obras ressaltou que as causas do acidente estão sendo apuradas. “O Consórcio Saúde Ceará informa que as autoridades competentes estão investigando as possíveis causas do acidente ocorrido na manhã do dia 13 de abril de 2022. Após a ocorrência, a obra foi paralisada e continua com as atividades suspensas, aguardando liberação”, anunciou a empresa.

O Consórcio também informou que tem prestado todo o apoio aos envolvidos, familiares e equipe da obra, incluindo o suporte psicológico. A empresa também declarou pesar pelo ocorrido e se colocou à disposição das autoridades.

A Defesa Civil do Município informou que agentes do órgão realizaram vistoria técnica no local e que irão elaborar um relatório a ser encaminhado aos responsáveis pela obra. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Perícia Forense do Estado do Ceará.

A construção do Hospital

O Hospital Universitário da Uece foi anunciado em 2019, com ordem de serviço assinada em janeiro deste ano. Ao todo, o empreendimento terá uma área de 79,5 mil metros quadrados (m²). Serão 654 leitos, sendo 470 de internação geral e 184 de terapia intensiva. O investimento foi de quase R$ 275 milhões, custeados pelo governo estadual.

A princípio, a entrega da obra estava prevista para o fim deste ano. A empresa responsável pela obra ainda não se pronunciou informando se a data limite será mantida.

