Cerca de 350 famílias foram afetadas pela forte chuva em Barbalha

A prefeitura de Barbalha informou nesta quinta-feira, 14, que cerca de 350 famílias foram afetadas pela forte chuva registrada no município, a 501 km de Fortaleza, nessa quarta-feira, 13. Desse total, 150 já receberam atendimento assistencial por meio da gestão municipal. As informações foram compartilhadas pelo prefeito Guilherme Saraiva (PDT), em live realizada nas redes sociais na manhã de hoje.

As precipitações causaram alagamentos em pontos que concentraram-se ao longo do curso natural das águas do riacho do Batoque, nos bairros Santo André, Bela Vista, Cirolândia e Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com o prefeito de Barbalha, o principal fator dos alagamentos ocorreu devido a uma ponte construída em 2019, que se localizava abaixo do leito do rio. Em live, Guilherme destacou que a o ponte tinha apenas quatro manilhas de suporte, que entupiram de forma rápida, evitando a passagem da água que transbordou pelas laterais invadindo as residências.

Ainda segundo o Guilherme, outros fatores contribuíram para os alagamentos. “O índice pluviométrico foi muito alto no Sopé da Chapada do Araripe, que marcaram 148 milímetros no intervalo de tempo de duas horas, aproximadamente de chuva. Um outro fator que também contribuiu foi a sujeira e o lixo que a gente encontra dentro dos canais e valas públicas da cidade de Barbalha”, disse.

Em virtude da situação, as principais ações sendo realizadas, conforme a prefeitura, são assistência às famílias afetadas e a tentativa para retirar a ponte do local. Além disso, nesta quinta-feira, também foi realizada vistoria em residências com risco de colapsar. Ao todo, duas famílias foram encaminhadas para abrigos construídos em escolas municipais para garantir a segurança dessa população neste primeiro momento.

Doações

Para auxiliar as pessoas afetadas, a Prefeitura de Barbalha disponibilizou locais para o recebimento de doações. Para doações de colchões, cobertores, alimentos, roupas e itens de higiene pessoal foi organizado um ponto de coleta na sede da Secretaria na Avenida Dr. Pio Sampaio, 499, no bairro Cirolândia.

Além disso, é distribuído refeições para os desabrigados na Cozinha Comunitária Minerva Diaz de Sá Barreto, localizada na Rua P-24 no bairro Malvinas, e na Creche Monsenhor Murilo, localizado na Rua T-22, no bairro Bela Vista. A gestão municipal disponibilizou os seguintes contatos para mais informações.

Unidade de abrigo na Escola Josefa Alves: (88) 9 8803-0531 | (88) 9 9729-5142

Ponto de Coleta de doações: (88) 9 8127 4184 e (88) 9 9654 8116

Distribuição de refeições: (88) 9 9276 0859 – Cozinha Comunitária Minerva Diaz de Sá Barreto (88) 9 8801 6213 Creche Monsenhor Murilo

Assistência Social (88) 9 9380 6840 e (88) 9 9455 1337

Ouvidoria Municipal: (88) 9 9455 1031



