Incêndio atinge fábrica de cimento no município de Quixeré

Na manhã desta terça-feira, 22, um incêndio atingiu uma fábrica de cimento localizada no distrito de Bonsucesso, no município de Quixeré, a 201,7 quilômetros de Fortaleza. De acordo com os Bombeiros, o fogo teve início na torre de resfriamento da alta geração de energia, por volta das 9h40min. Uma equipe da 2ª Companhia de Bombeiros da cidade de Limoeiro do Norte foi acionada para controlar o incêndio.

Conforme os bombeiros, o fogo atingiu todo o fechamento e o enchimento de polipropileno e dois exaustores da fábrica. Uma estrutura de aço também desmoronou no local. Segundo o subtenente Marceliano Nascimento, que comandou a operação na fábrica, não houve vítimas ou feridos. O fogo foi controlado às 10h30min.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio e as causas estão sendo investigadas pela perícia técnica dos Bombeiros. Um vídeo, feito por moradores da região, registrou o momento do incêndio. Nas imagens, é possível ver a forte fumaça no local.



Veja vídeo:

