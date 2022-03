Cagece e Bombeiros instalam hidrantes para atender 80 bairros

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciaram, nessa quarta-feira, 30, a instalação de 75 novos hidrantes urbanos. Os equipamentos estão sendo montados em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital.

Ao todo, os hidrantes devem beneficiar 80 bairros nas proximidades dos locais de instalação. Segundo o CBMCE, antes da expansão, Fortaleza já contava com 275 equipamentos do tipo.

O papel da Cagece é de fazer a colocação física dos equipamentos, ligando-os à rede de fornecimento de água, e garantir o abastecimento dos hidrantes. A empresa também é responsável por realizar a manutenção dos aparelhos.

Os hidrantes urbanos são um importante equipamento de segurança pública. As viaturas de bombeiros, atuando para apagar incêndios, têm um tanque interno com capacidade limitada. O uso de mangueiras ligadas a hidrantes garante fluxo contínuo de água para combate às chamas.

Como solicitar a instalação de hidrantes no Ceará



Qualquer pessoa, empresa ou organização pode solicitar um hidrante. O pedido, no entanto, não garante que o equipamento será instalado no local: há uma série de etapas a serem cumpridas.

Primeiramente, é avaliado se a localização sugerida comporta um hidrante ligado à rede de fornecimento de água. Se a tubulação da área não tiver diâmetro suficiente para garantir a pressão e vazão necessárias, não há como instalar o equipamento.

Em seguida, são verificados outros aspectos: é necessário que o local seja de fácil acesso às viaturas do CBMCE, e que não haja outros hidrantes muito próximos. As análises são feitas pela Cagece e pelo Corpo de Bombeiros e, somente atendendo a todas as exigências, o local pode ser receber um equipamento do tipo.

