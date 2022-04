Dois homens suspeitos de praticar homicídio são presos no município de Cariús

Na última quarta-feira, 13, dois homens suspeitos de praticar homicídio foram presos no município de Cariús, localizado a 400,5 km de Fortaleza. Eles são suspeitos de cometer crime de homicídio contra um homem, de 23 anos, que foi morto a tiros na última terça-feira, 12.

Paulo Ruan Alves de Sousa, 18 anos, e Jeremias Lourenço Albuquerque, de 22 anos, foram capturados portanto um revólver calibre 38, munições e uma balança de precisão. Ambos os suspeitos têm passagens pela Polícia por fazer parte de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

A captura foi iniciada após apurações apontarem que os homens estariam envolvidos com tráfico de drogas. Após a ocorrência, os suspeitos foram levados para a delegacia e foram acusados de flagrante por homicídio doloso. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em conjunto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE).



