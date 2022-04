Teleférico do Horto entra em fase de funcionamento em Juazeiro do Norte

Mais de duas semanas após a inauguração, no último dia 28 de março, o Teleférico do Horto começou a funcionar nesta quinta-feira, 14. O bondinho fica localizado na Estátua do Padre Cícero, na colina do Horto, no município de Juazeiro do Norte, há 830,5 km da capital cearense. Neste mês de abril, o passeio vai ocorrer de maneira gratuita de quarta-feira a domingo, no horário das 13 às 17 horas.



O equipamento possui 27 cabines com uma capacidade máxima de até dez pessoas, no entanto, por causa das medidas de distanciamento social relativas à Covid-19, só estão disponíveis seis passageiros por cabine. As informações são do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

Juazeiro do Norte inicia plano de segurança na subida ao Horto



A obra do equipamento teve um investimento total de R$ 79 milhões, e as cabines do equipamento foram feitas na Suíça. Todos os equipamentos do teleférico foram adquiridos por meio de recursos da Secretaria de Turismo do Ceará.



