Feriadão da Semana Santa começa sem chuva no Ceará

Pontos isolados de chuva aconteceram na macrorregião do Jaguaribe na madrugada desta quinta-feira, 14; demais áreas do Estado não tiveram registro de precipitação

O começo da Semana Santa no Ceará está vantajoso para quem pretende aproveitar o feriadão ao ar livre. Desde a meia-noite desta quinta-feira, 14, praticamente não houve chuvas no Estado. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Apenas alguns pontos isolados na macrorregião do Jaguaribe registraram precipitação leve nesta madrugada. Nas demais áreas do Ceará, não houve chuvas até o momento.

Sobre o assunto Com fortes chuvas e alagamentos, Barbalha declara calamidade pública e pedirá ajuda ao Governo Federal

Projeto Praia Acessível em Fortaleza tem novos dias de funcionamento; veja quais

Famílias ficam desabrigadas após temporal que causou transbordamento de canal em Barbalha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Semana Santa: previsão do tempo para o Ceará

Até a sexta-feira, 15, é possível que o cenário de céu aberto se repita. De acordo com a Funceme, a previsão do tempo no Ceará é de céu com cobertura variada e chuvas isoladas, para todas as macrorregiões.

A precipitação, quando acontecer, deve ficar nos períodos de madrugada e manhã. A maior concentração de chuvas no Ceará deve ficar na porção Noroeste do Estado, que engloba o Litoral Norte e a Ibiapaba.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Motos roubadas e adulteradas são recuperadas pela PRF em Russas e Eusébio

Hospital Regional do Cariri fecha unidades de atendimento exclusivo de Covid-19

Hospital da Uece: desabamento de laje deixa um operário morto e outro ferido

Jornalismo e educação: FDR assina cooperação com Uern para fomentar projetos

Operação da Polícia prende casal e apreende carros de luxo avaliados em R$ 1,4 milhão

Ceará investiga seis casos de sarampo em cinco municípios

Ceará antecipa vacinação de crianças contra gripe e sarampo para 20 de abril

Conselho de Enfermagem interdita duas unidades de saúde em Juazeiro do Norte

Tags