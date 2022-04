Jornalismo e educação: FDR assina cooperação com Uern para fomentar projetos

Acordo foi assinado na manhã desta quarta-feira, 13, e tem duração de cinco anos. Educação a distância, eventos culturais e atração de professores e estudantes do Rio Grande do Norte estão entre os objetivos

Pelos próximos cincos anos, a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) devem desenvolver projetos conjuntos para fomentar jornalismo e educação. As ações têm perspectiva regional e nacional. O acordo foi assinado na manhã desta quarta-feira, 13, e tem duração de cinco anos.

"O canal FDR é parceiro do Canal Futura aqui no Ceará, e a UernTv é parceira lá no Rio Grande do Norte. Então, o primeiro contato foi através de projetos audiovisuais, e começamos a pensar em projetos em comum", explica Marcos Tardin, gerente geral da FDR. "Com o tempo, percebemos a grande oportunidade de estender essa parceria e incluir educação a distância, eventos culturais, jornalismo."

Ele aponta ainda que a cooperação abre portas para atrair articulistas para O POVO e estudantes da Uern para o programa Novos Talentos. "Nada melhor que as instituições do Nordeste se aliarem para construir iniciativas e realizar projetos", acrescenta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a reitora da Uern, Cicília Leite, a partir da assinatura do acordo "as possibilidades são infinitas para atender às necessidades da sociedade com a nossa expertise de universidade e de fundação". "Pensamos em uma parceira de vários níveis de intercâmbio na tríade de pesquisa, ensino e extensão. Vamos estreitar relações e somar forças para democratizar cada vez mais a informação", enfatiza.

As ações podem contemplar também cursos de extensão. "A exemplo de outras parcerias que temos com universidades aqui do Ceará, o convênio possibilita contato com novos pesquisadores e professores, que são referências em suas áreas, contribuírem em nossos cursos. E essa é uma possibilidade nacional porque temos alcance em todo o Brasil", reforça Viviane Pereira, gerente pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), que é parte da FDR.

Durante esta manhã equipes da FDR e da Uern estiveram na sede do Grupo de Comunicação O POVO. Veja fotos:

Tags