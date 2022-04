Operação da Polícia prende casal e apreende carros de luxo avaliados em R$ 1,4 milhão

Operação da Polícia deflagrada em Fortaleza, Aquiraz, no Ceará; e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, prende um casal de 45 e 33 anos. Três carros de luxo foram apreendidos, no valor de R$ 1,4 milhão, e uma quantidade de ouro. Contas bancárias também foram bloqueadas. Operação foi articulada pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), com apoio da Delegacia de Repressão às Atividades Criminosas Organizadas (Draco) e Departamento de Inteligência (DIP) da PC-CE.

Tags