Hospital Regional do Cariri fecha unidades de atendimento exclusivo de Covid-19

O Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, fechou a última unidade para tratamento da Covid-19. O fechamento da ala é decorrência da progressiva diminuição de casos graves da doença. A partir de agora, pacientes diagnosticados com coronavírus serão atendidos em leitos de isolamento.

Durante os últimos dois anos, o HRC chegou a ter 109 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 54 leitos clínicos destinados a pacientes com o patógeno. Desde o começo da vacinação, em janeiro de 2021, a demanda foi reduzida gradualmente. No hospital, apenas três pacientes com Covid-19 seguem internados. Ao todo, mais de 2.340 vidas foram salvas.

Em nota do Governo do Ceará, a diretora-geral do HRC, Demostênia Coelho Rodrigues, ressaltou que os cuidados sanitários da população foram fundamentais para o encerramento da ala. O equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) completa 11 anos de funcionamento neste mês de abril.

“Foram dias difíceis. Lutamos contra um vírus invisível e, agora, com esse fechamento, o desejo é de que estejamos no início do fim desta pandemia. Tudo isso graças à Ciência, que desenvolveu as vacinas, e à população, que manteve os cuidados necessários. Sem falar nos profissionais da Saúde que se doaram dia e noite para salvar tantas vidas”, avaliou.



