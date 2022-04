Projeto Praia Acessível em Fortaleza tem novos dias de funcionamento; veja quais

A Estação de Fortaleza do Projeto Praia Acessível, localizada no Aterrinho da Praia de Iracema, passa a funcionar em novo cronograma a partir desta semana. O atendimento será realizado de terça-feira a sábado, no horário de 9 às 13 horas. Antes, o serviço atendia o público de quarta-feira a domingo. No feriado da Semana Santa, o serviço será ofertado normalmente até o próximo sábado, 16.

O projeto possibilita o banho de mar e o acesso à praia para pessoas com deficiência, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. A coordenadora de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência (Copid), da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Vyna Leite, explica a mudança. Segundo ela, aos domingos, há uma movimentação mais intensa no local e a decisão de ampliar para mais um dia na semana ocorre para facilitar o acesso do público alvo ao programa.

Com intuito de possibilitar o acesso ao banho de mar assistido garantindo a inclusão e acessibilidade, o serviço oferece espaço de lazer com esteira de acesso e cadeiras anfíbias, que possibilitam o acesso do público ao mar, além do suporte personalizado e seguro de cuidadores, com uso de equipamentos de proteção individual.

O local dispõe, ainda, de tendas, cadeiras de praia, guarda-sóis, estrutura com banheiro acessível, piscinas, vôlei e frescobol adaptados e vagas de estacionamento específicas para o público participante.

Além de adultos com baixa mobilidade, o Praia Acessível também atende crianças com deficiência. O Ceará hoje conta com quatro estações do Praia Acessível, em Fortaleza, Caucaia, Aracati e Aquiraz. Até o início de 2022, os equipamentos registraram 8.531 atendimentos.

Serviço

Praia Acessível na Praia de Iracema

Horário: De terça-feira a sábado, das 9 às 13 horas

Onde: Praia de Iracema, em frente ao Hotel Sonata, ao lado do Aterrinho, em Fortaleza

Agendamento: pelo e-mail [email protected] ou na Estação de Fortaleza, na Avenida Beira Mar, 848

