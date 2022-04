Conselho de Enfermagem interdita duas unidades de saúde em Juazeiro do Norte

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) interditou duas Unidades Básicas de Saúde em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, após detectar irregularidades durante fiscalizações. As intervenções foram realizadas no último dia 8. Segundo a entidade, os locais visitados estão com a estrutura física precária e não oferecem condições para o pleno exercício da enfermagem.



Segundo a presidente interina do Coren-CE, Ana Paula Lemos, a Secretaria de Saúde do Município já havia sido notificada sobre as inadequações e, mesmo assim, não obedeceu o prazo de 30 dias para reparar as falhas. “Inicialmente, a fiscalização compareceu, detectou essas irregularidades, no que diz respeito à estrutura, como por exemplo falta de água, falta de saneamento adequado, dentre outros problemas, e esperávamos que os problemas fossem solucionados”, afirmou.

De acordo com Ana, a estrutura física das duas UBSs não é suficiente para garantir uma assistência segura e livre de danos, tanto aos profissionais quanto aos usuários. “Nós não temos a intenção de deixar o serviço sem funcionar, porque a gente sabe que é essencial para a população, mas nós também não podemos ser omissos e deixar uma unidade funcionando com riscos para os usuários”, argumentou.



Em nota, a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte esclarece que realizou recentemente manutenção nos dois prédios onde funcionam as UBSs interditadas e que os reparos executados atendem aos ajustes estruturais que foram requisitados pelo Conselho.



O Coren-CE, no entanto, alega que o padrão de adequação solicitado ainda não foi atingido. A instituição reforça que as duas UBSs somente serão desinterditadas quando a pasta da Saúde comprovar ter adotado todas as providências necessárias para a resolução das falhas identificadas.



Com informações do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN CARIRI

