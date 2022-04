Motos roubadas e adulteradas são recuperadas pela PRF em Russas e Eusébio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motos roubadas, em menos de 24 horas, em municípios diferentes do Estado. A primeira ocorrência foi registrada na tarde dessa segunda-feira, 11, em Eusébio, a 24 km de Fortaleza. Já a segunda, ocorreu na manhã desta terça-feira, 12, em Russas, município distante 171 km da Capital.

Sobre o assunto Homem tenta matar ex-namorada e é preso em flagrante em Jaguaruana

Técnico de informática é suspeito de extorquir mais de 400 mulheres no CE

Vídeo flagra casal que aborda mulher e rouba motocicleta em Pacajus



Em Eusébio, a apreensão foi registrada por volta das 15h15min. Na ocasião, uma equipe da PRF em patrulhamento pelo km 19 da BR-222, em Eusébio, abordou uma motocicleta conduzida por um homem, que não possuía habilitação. Após realização de identificação veicular, foi detectado indícios de adulteração na numeração do chassi. Além disso, também foi notado alteração na numeração do motor do veículo, com a supressão de dígitos e remarcação de numeração, para dificultar a real identificação da moto.

Já em Russas, a apreensão se deu por volta das 7h30min, quando uma composição da PRF abordou, no Km 163 da BR 116, uma motocicleta. Os agentes verificaram sinais de adulteração na coluna e no motor do veículo. Assim, foi identificado que a motocicleta original constava no registro de ocorrência de roubo/furto, com data de 11 de novembro de 2019.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As ocorrências foram encaminhadas, respectivamente, para a Delegacia Metropolitana de Eusébio e para a Delegacia de Polícia Civil de Russas.





Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags