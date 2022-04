Hospital da Uece: desabamento de laje deixa um operário morto e outro ferido

Uma laje das obras de construção do Hospital da Uece, no Itaperi, em Fortaleza, desabou na manhã desta quarta-feira, 13. O acidente deixou um operário morto e outro ferido. De acordo com o Sindicato dos Operários da Construção Civil, há suspeita de pessoas soterradas.

A Universidade Estadual do Ceará, através da assessoria, afirmou que ainda está apurando informações sobre o ocorrido. A Defesa Civil do Município está no local e verifica se há mais riscos da estrutura. No local, é possível ver uma ambulância e carros do Corpo de Bombeiros, além do rabecão da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

A governadora do Estado, Izolda Cela, confirmou que houve uma morte no acidente, além de outro operário ferido. Ela disse ainda que recebeu a notícia com pesar e determinou apuração imediata por parte do Consórcio responsável pela obra, da Superintendência de Obras Públicas e da Polícia Civil. "Meus sentimentos de pesar aos familiares e amigos", afirmou.

Com informações da repórter Alexia Vieira

Atualizada às 12h52

