Madrugada de segunda-feira, 11, tem pontos isolados de chuva no Ceará

Precipitação se concentrou no Cariri, com focos menores no Jaguaribe e Litoral de Fortaleza; demais regiões não tiveram registro de chuva durante a madrugada desta segunda-feira

O começo desta segunda-feira foi de poucas chuvas no Ceará. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), de meia-noite às 5 horas de hoje, apenas focos isolados de precipitação aconteceram no Estado.

A maior concentração dessa madrugada foi no Cariri. No Litoral de Fortaleza e no Jaguaribe, pontos de chuvas também aconteceram, com menos intensidade.

Previsão do tempo indica chuva no Ceará

O boletim da Funceme pontua que, no restante do dia, há chances de chuva. O céu deve ficar entre nublado e parcialmente nublado, nesta segunda-feira, em todo o Estado.



Segundo a Fundação, a precipitação deve variar, durante o período, nas macrorregiões. Confira abaixo:



Manhã: faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sul do Sertão Central e Inhamuns;

faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sul do Sertão Central e Inhamuns; Tarde: faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribe e Norte do Sertão Central e Inhamuns;

faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribe e Norte do Sertão Central e Inhamuns; Noite: Ibiapaba, Jaguaribe, Cariri e Sul do Sertão Central e Inhamuns.

