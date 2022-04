Caminhão com carga de frutas capota no município de Quiterianópolis

Motorista foi encontrado consciente e já fora do veículo no momento em que o resgate chegou ao local

Um acidente envolvendo um caminhão de carga foi registrado na madrugada deste domingo, 10, nas proximidades do município de Quiterianópolis, a 408 km de Fortaleza.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBM-CE), o caminhão capotou enquanto realizava o transporte de uma grande carga de frutas. A única vítima, o motorista do veículo, não apresentou ferimentos graves.

A equipe do CBM-CE foi acionada por volta das 3h45min de hoje. O caminhão, que tinha placa remetente ao município de Russas, tombou nas proximidades de uma região chamada Ladeira da Cruz. No local do acidente, os socorristas encontraram o motorista já fora do veículo.

Acidente ocorreu em região chamada Ladeira da Cruz (Foto: CBM/Reprodução)



A vítima foi identificada como Genário Alves Menezes. Ele estava consciente no momento em que foi socorrido e apresentava apenas ferimentos leves. O caminhoneiro foi encaminhado para o Hospital Maternidade Quitéria Lima, em Quiterianópolis. Segundo os médicos, ele sofreu escoriações no lado direito da cabeça e na mão esquerda.

