Mais de 19 kg de maconha são apreendidos em ônibus no município de Jaguaribe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 19,3 kg de maconha na manhã deste domingo, 10, no município de Jaguaribe, a 317 km de Fortaleza. A droga foi encontrada na bagagem de uma passageira de ônibus. O veículo vinha de Goiás, com destino à Capital do Ceará.

A apreensão ocorreu por volta das 11h50min da manhã de hoje, no km 303 da BR-116, quando um ônibus que fazia o transporte interestadual de passageiros foi abordado pela equipe da PRF. No momento em que os agentes recolheram os documentos dos passageiros, uma mulher ficou muito nervosa, levantando suspeitas dos policiais.

Após a equipe da empresa de transportes informar qual era a bagagem da passageira, a equipe da PRF encontrou 21 tabletes de maconha. Ao todo, a carga encontrada pesava 19,3 kg. Segundo a PRF, o valor da mercadoria é estimado em mais de R$ 39 mil.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe.

