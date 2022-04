Velejador que se afogava é resgatado pelos bombeiros no Cumbuco; veja vídeo

Repórter do caderno de Cidades

O velejador saiu consciente e orientado; veja vídeo do resgate e confira dicas do Corpo de Bombeiros para evitar riscos na hora de tomar banho de mar ou em lagoas

Um velejador de 39 anos foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros nesse sábado, 9, no Pico das Almas, localizado na Praia do Cumbuco, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Conforme informou a corporação, o velejador havia se afogado em mar aberto.

O episódio ocorreu por volta das 15h30min. Acionados, os guarda-vidas da 2ª Companhia de Salvamento Marítimo (2ªCSMar/BBS) do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) realizaram o resgate de maneira braçal, salvando a vítima e resgatando o equipamento esportivo que ele usava. "O velejador saiu consciente e orientado", informou o Corpo de Bombeiros. Os militares usaram uma moto aquática no resgaste.



Vídeo: confira imagens do salvamento feitas pelo Corpo de Bombeiros

Dicas do Corpo de Bombeiros para quem for tomar banho de mar ou em lagoas



Sempre procure tomar banho próximo aos Guarda-Vidas (GV). Caso não tenha na região de banho, procure informações sobre o local, profundidade, correnteza e nunca deixe crianças desacompanhadas.

As águas das lagoas costumam ser mais tranquilas. Porém, são um risco, principalmente para as crianças, por serem escuras. Além de esconderem sua real profundidade e não terem um fundo plano, os banhos em lagoas envolvem uma série de riscos, como pedras, galhos e outros obstáculos. O banhista pode ficar preso, se machucar no mergulho, além da água doce dispor de uma densidade menor, ou seja, afunda-se com mais facilidade.

Cada uma dessas variáveis, individualmente, já podem causar um incidente e a vítima de afogamento chegar a óbito. Portanto, se você não conhece o local ou o mesmo não está sinalizado, evite adentrar ou mergulhar quando a água passar acima da cintura.

