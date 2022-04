Forte chuva deixa ruas alagadas e carros submersos em Fortaleza

Após um dia ensolarado, Fortaleza registra forte chuva na noite desta quarta-feira, 6. As precipitações começaram por volta das 20h30min e vieram acompanhadas de intensos trovões. Há registro de pontos de alagamento em várias partes da cidade. Na rua José Vilar, bairro Meireles, dois carros ficaram submersos em meio à correnteza. Com o grande acúmulo de água em ruas e avenidas, o trânsito flui com lentidão.

A chuva já era prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um aviso meteorológico na manhã de hoje indicando “perigo potencial” de fortes precipitações, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas em Fortaleza e mais 154 cidades do Ceará. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também já havia apontado condições favoráveis para chuvas em todas as macrorregiões do Estado até a próxima sexta-feira, 8.

Sobre o assunto Inmet emite alerta de chuvas intensas e forte ventania para 155 cidades do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes

Tags