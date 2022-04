Homem é preso com mais de seis quilos de drogas, munições e dinheiro

Oséas Silva Lima, de 37 anos, foi preso em flagrante no bairro Genipabu, em Caucaia. Parte do material apreendido também foi localizado no Mondubim

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 10, com 3,770 kg de crack e 2,595 kg de cocaína, além de R$ 100.652,00 e 71 munições de calibres distintos. Oséas Silva Lima, de 37 anos, foi preso no bairro Genipabu, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu após composições do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) receberem informações acerca da localização de suspeitos de integrar um grupo criminoso.

Os policiais se dirigiram ao local apontado, onde encontraram uma festa sendo realizada. Houve abordagem a todos as pessoas presentes no local e a festa foi encerrada. Os policiais também realizaram vistoria na casa vizinha à festa, onde houve a apreensão de parte da droga e a prisão de Oséas.

Os PMs também foram até a casa do suspeito, no bairro Mondubim, já em Fortaleza, onde encontraram o restante da droga. Também foram apreendidos balanças de precisão, aparelhos celulares e materiais para o tráfico de drogas, como potes de creatina, duas prensas e frascos de amoníaco.

Oséas Lima, que já tinha antecedentes criminais por tráfico, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, foi autuado por tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido. Em audiência de custódia, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

"Trata-se, portanto, de pessoa realmente perigosa, cuja liberdade expõe a ordem pública a perigo concreto e imediato, com a possibilidade de reiteração criminosa", justificou na decisão o juiz Ernani Pires Paula Pessoa Júnior.

