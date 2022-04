Açude Cocó é o 21º a sangrar em 2022 no Ceará

O açude Cocó, em Fortaleza, atingiu a capacidade máxima. A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo a Fundação, o reservatório sangrou neste fim de semana. O açude Cocó é localizado na divisa entre os bairros José Valter e Jangurussu, na região Sul da Capital.

O Cocó é o sétimo açude a sangrar na macrorregião do Litoral de Fortaleza e o primeiro do Ceará em abril. Após fechar fevereiro com apenas um açude sangrando, o Estado superou a média histórica de chuvas para março e fechou o mês com 20 reservatórios em capacidade máxima.

Com o sangramento do Cocó, a rede de açudes do Ceará passa a 29,76% da capacidade total, com 5,51 bilhões de m³ de água acumulados. A capacidade máxima é de 18,5 bilhões de m³.

Além dos 21 em capacidade total, há seis açudes acima de 90%: Acarape do Meio, Itapajé, Jenipapo, Sobral, Tucunduba e Várzea da Volta. Outros 63 reservatórios, porém estão abaixo de 30%, incluindo 14 em volume morto e nove secos.

