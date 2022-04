Mais um suspeito de participação em chacina em Juazeiro do Norte é preso

Foi preso mais um suspeito de participação na chacina que deixou cinco mortos em Juazeiro do Norte (Cariri Cearense) em 8 de fevereiro último. Cicero Janilson Oliveira Nogueira, de 20 anos, foi preso em Petrolina (PE) por força de um mandado de prisão temporária. A prisão foi anunciada nesse sábado, 9, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Conforme a corporação, a prisão foi efetuada pela PM pernambucana após informações repassadas pelos militares do 2º Batalhão da PMCE. "No momento da prisão, foram encontrados com um suspeito alguns gramas de cocaína e maconha", informou a PM.

Agora, já são, pelo menos, sete os presos por envolvimento na matança. Entre eles está aquele que foi apontado como mentor da chacina: Cícero Edilson da Silva Faria, conhecido como "Cicim Banguelo", de 19 anos, preso em em 14 de fevereiro em Bodocó, também em Pernambuco.

Além dele, já foram presos: Paulo Samuel da Silva, de 21 anos; Paulo Henrique da Silva, de 25 anos; Cícero Leonardo Rodrigues dos Santos, de 19 anos; e dois homens que não tiveram a identidade divulgada, presos em 24 de fevereiro.

Como O POVO mostrou em 26 de fevereiro último, pelo menos nove pessoas já foram identificadas como suspeitas de participação.

A chacina ocorreu no bairro Triângulo. Conforme as investigações da Polícia Civil, o crime foi praticado em decorrência do conflito entre facções criminosas. No momento da execução, os assassinos gritavam o nome da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).



O POVO apurou que as vítimas que morreram no local do crime foram identificadas como Lucicleide, Joselito, José Anderson e Rafael. Uma quinta vítima, que não teve o nome divulgado, veio a falecer em uma unidade hospitalar após 15 dias de internamento.



