Mais 10 açudes sangram no Ceará em menos de três semanas

Mais 10 açudes sangraram no Ceará em menos de três semanas. Segundo o boletim do Portal Hidrológico, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 10 horas desta quinta-feira, 7, Acaraú, Baixo Jaguaribe e Alto Jaguaribe são os reservatórios com maior volume acumulado, respectivamente. Ao todo, o Estado tem 27 açudes sangrando, e outros 29 estão com volume acima de 90%.

Os açudes que atingiram as maiores capacidades foram Acaraú Mirim (36.71), São Vicente (9.84) e Sobral (4.27). Na última terça-feira, 29, os açudes Quandú e Gavião sangraram, elevando o número de reservatórios acima da capacidade máxima para 17. Em contrapartida, outros 59 açudes continuam com capacidade abaixo dos 30%. Sendo Bonito, Carão e Carmina os três primeiros da lista.

No último domingo, 3, o açude Cocó Fortaleza atingiu capacidade máxima neste fim de semana, sendo o sétimo do Litoral de Fortaleza. A grande quantidade de sangramentos em pouco tempo se deve à superação da média de chuvas no Ceará, marco histórico que ocorre pela 4ª vez em 23 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Previsão para o resto da semana

De acordo com os dados parciais da Funceme nesta quinta-feira, 7, choveu em aproximadamente 80 municípios, com destaque para o município de Ibiapina, na Ibiapaba (98 mm). A previsão para esta quinta-feira, 7, indica que as chuvas deverão se concentrar principalmente na faixa litorânea e na Ibiapaba.

Para sexta e para o sábado, 8 e 9, a tendência é de que as chuvas sejam mais generalizadas.

Veja lista de açudes que estão sangrando no Ceará

1. Acaraú Mirim

2. São Vicente

3. Sobral

4. Calderões

5. Do Coronel

6. Muquém

7. Valério

8. Angicos

9. Itaúna

10. Tucunduba

11. Itapajé

12. Gameleira

13. Mundaú

14. Quandú

15. Acarape do Meio

16. Amanary

17. Batente

18. Cauhipe

19. Cocó

20. Gavião

21. Germinal

22. Itapebussu

23. Maranguapinho

24. Tijuquinha

25. Rosário

26. Ubaldinho

27. Barragem do Batalhão

Tags