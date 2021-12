29 pessoas foram detidas suspeitas de participação nas sete chacinas do Ceará em 2021

Vinte e nove pessoas são suspeitas de participação nas sete chacinas que aconteceram no ano de 2021 no Ceará, nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Guaraciaba do Norte, Viçosa do Ceará e Chorozinho. Ao todo, 32 pessoas morreram neste ano vítimas de execuções múltiplas. A última ação criminosa resultou em seis pessoas mortas no bairro Sapiranga, em Fortaleza, na madrugada do sábado, 25, durante a celebração do Natal. O ataque ainda deixou aproximadamente cinco pessoas feridas. O crime aconteceu no campo de futebol do Alecrim.

Quatro pessoas foram mortas em Caucaia no dia 11 de abril deste ano, entre elas três do sexo masculino, incluindo um adolescente, e a quarta pessoa, uma mulher. As vítimas estavam em frente a um comércio quando foram executadas.

No dia 25 de abril, cinco pessoas fora mortas em um bar localizado na rua Diamante. Os tiros foram efetuados por espingarda calibre 12 contra pessoas que estavam em um bar. Os criminosos estavam em um carro e com uma motocicleta de apoio.

No dia 18 de setembro, quatro jovens foram encontrados mortos em Chorozinho. Na época do crime, a Polícia Civil informou que já existia uma linha de investigação e relatou que um forte aparato de segurança foi deslocado para o local.

Quatro pessoas foram assassinadas a tiros em uma residência em Guaraciaba do Norte, a 300 km de Fortaleza, no dia 4 de outubro, no Sítio Bananeiras, zona rural da cidade. As vítimas eram dois homens, ambos de 21 anos, e duas mulheres, uma de 20 e outra de 28 anos. As vítimas pertenciam à organização criminosa com atuação na cidade e, de acordo com as investigações preliminares, podem ter sido atacadas por membros de uma facção rival.

Quatro pessoas foram mortas na cidade de Viçosa do Ceará, localizada na microrregião da Ibiapaba, na madrugada do dia 11 de dezembro. Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois homens e duas mulheres foram assassinados a tiros por indivíduos em um imóvel do bairro Santa Cecília.

"Em relação às sete ocorrências que envolveram múltiplas mortes, a SSPDS destaca a resposta rápida e o empenho das Forças de Segurança. Em todos os casos a autoria foi esclarecida e os suspeitos foram devidamente identificados. No total, 29 pessoas, entre adultos e adolescentes, foram capturados", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a SSPDS, no acumulado entre janeiro e novembro de 2021, o índice de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) no Ceará apresentou redução de 18,6%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. "Para que os indicadores criminais sigam em tendência de queda, o Governo do Ceará aplica investimento recorde em capital humano, equipamentos e inteligência", informou o órgão.

A pasta informou, por meio de nota, que realiza ofensivas como as operações Domus, Sumé, Apostos, Redoma e Guarida. "Esse trabalho diário com intuito de coibir ações criminosas no Ceará já resultou em mais de 30 mil pessoas capturadas entre janeiro e novembro de 2021, sejam por flagrantes ou por cumprimento de mandados", divulgou.

Conforme a SSPDS, também no acumulado do ano, foram apreendidas 4,9 toneladas de drogas. Já quando se trata de armas de fogo, 4.433 foram retiradas de circulação em todo o Ceará.

