Chacina em Chorozinho: quatro jovens são encontrados mortos a tiros

Quatro corpos do sexo masculino foram encontrados em Campestre de Mouras, zona rural de Chorozinho, interior do Ceará, na manhã deste sábado, 18 de setembro. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), as vítimas estavam sem documento de identificação.

À Polícia, os moradores afirmaram ouvir tiros por volta das 21h da noite anterior, sexta-feira, 17. Depois, às 6h de sábado, eles encontraram os corpos próximos a uma cerca de arames farpados.

Sobre o assunto Região da Grande Messejana registra mais de 10 homicídios relacionados a racha em facção

7 membros de facção viram réus por participação na chacina do Boqueirão das Araras, em Caucaia

Moradores estariam fugindo de comunidade disputada por facções criminosas

O POVO recebeu vídeos da ocorrência, mas não irá compartilhar as imagens por serem cenas fortes. As vítimas aparentavam ser todas jovens. As autoridades locais aguardam os trabalhos periciais. A ocorrência está em andamento.



