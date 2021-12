Vídeo: após chegar de jangada, Papai Noel é derrubado por onda em Fortaleza

Vídeo mostra o momento em que o bom velhinho tomba com a embarcação ao se aproximar da faixa de areia. Fato inusitado ocorreu na praia da Barra do Ceará, em Fortaleza.

Em todo o Mundo, a imagem da chegada do Papai Noel é por meio de um trenó carregado por renas. Mas no Ceará, a história é diferente (e até engraçada). Por aqui, um Papai Noel chegou de jangada na praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, nessa sexta, 24. O problema é que o bom velhinho foi surpreendido com uma onda, que o levou ao chão neste Natal.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o Papai Noel virou junto com a embarcação assim que se aproximou da faixa de areia. Ele imediatamente recebeu o auxílio de homens que estavam no local. Assista abaixo:

O rapaz por baixo da roupa vermelha é o promotor de vendas Tom Pimenta, que realiza ações sociais de doação de brinquedos a crianças carentes. O objetivo deste ano era de ter uma “entrada triunfal”, mas os planos foram literalmente por água abaixo.

Nos Stories do Instagram, Tom comentou que ainda estava tentando compreender o que havia acontecido. "Foi muito rápido. Quando vi, já estava na água. Ô enxame", disse em meio à gargalhadas.

Apesar do imprevisto, a ação de distribuição aconteceu, mesmo com Tom molhado.

