Enquanto isso em Paris: Brasil fatura três medalhas com shows no surfe e recorde de Rebeca Andrade

Brasileira faturou ouro no solo individual e Medina e Tatiana fecharam o surfe com múltiplas conquistas

O Brasil viveu um dia glorioso de Olimpíadas de Paris-2024 com a conquista do ouro de Rebeca Andrade na final do solo individual, o bronze de Gabriel Medina no surf masculino e a prata de da Tatiana Weston-Webb no surfe feminino. Além disso, o time verde e amarelo avançou no vôlei de praia e no atletismo, tendo o brilho do cearense Matheus Lima nos 400 metros com barreira.

Ela é o momento!

Adversária direta da até então imbatível Simone Biles, Rebeca ficou com o ponto mais alto do pódio com uma nota de 14.166 pontos contra 14.133 da estadunidense. O momento ainda a tornou a maior medalhista olímpica do país.

A ginasta brasileira soma agora quatro medalhas em Paris: ouro no solo, prata no individual geral e no salto, e bronze por equipes. Essa brilhante performance acrescenta-se às duas medalhas que ela já havia conquistado em Tóquio-2020, onde ganhou ouro no salto e prata no individual geral.