Em "redenção" de Calderano, Brasil elimina Portugal e vai às quartas do tênis de mesa por equipes

Classificado às quartas de final, a equipe masculina de tênis de mesa do Brasil aguarda pelo vencedor do duelo entre França e Eslovênia para conhecer seu adversário na próxima fase

O Brasil está nas quartas de final do tênis de mesa por equipes nas Olimpíadas de Paris. Os brasileiros enfrentaram o time de Portugal nesta segunda-feira e venceram por 3 a 1, garantindo vaga na próxima fase da competição.

As disputas por equipes no tênis de mesas ocorrem em melhor de cinco partidas. Na primeira delas, a dupla formada por Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro bateu Marcos Freitas e Tiago Apolonia por 3 sets 2, com parciais de 12/10, 11/9, 11/7, 11/8 e 12/10, e abriu 1 a 0 de vantagem para o Brasil no confronto.