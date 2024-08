Cearense Matheus Lima avança para a semifinal em 2º; Piu fica em 3º

Cearense disputou a quarta bateria e chegou atrás do jamaicano Malik James-King. Alison dos Santos desacelera na reta final e termina em 3º

Alison dos Santos está classificado à semifinal dos 400m com barreiras das Olimpíadas de Paris. O brasileiro fez sua estreia no Stade de France, nesta segunda-feira, 5, e ficou no terceiro lugar de sua bateria, garantindo vaga na próxima fase da modalidade.

O outro atleta do Brasil, Matheus Lima, também avançou. Disputando a quarta bateria, o brasileiro chegou em segundo, com 48s90, e também representará o Brasil na semifinal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Piu disputou a terceira bateria da prova. Correndo na raia 2, ele acelerou no início e rapidamente assumiu o primeiro lugar. O brasileiro desacelerou na reta final e terminou na terceira posição, atrás do americano CJ Allen e de Rasmus Magi, da Estônia. Os três melhores de cada bateria e os outros três mais rápidos da prova avançam de fase.