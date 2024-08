Ana Sátila termina final B no 4º lugar e não conquista medalhas em Paris

A brasileira disputou esta prova para saber em qual posição terminaria, entre o quinto e o oitavo lugar. Ana Sátila foi a última desta bateria e ficou com a 8ª colocação na classificação final do caiaque cross em Paris 2024.

O pior, entretanto, ficou para o final. No último portão, a francesa Angele Hug esbanjou oportunismo ao “fechar” Ana Sátila colocando seu caiaque na frente do caiaque da brasileira e aproveitando pêndulo do portão para contorná-lo e cruzar a linha de chegada na frente.

Sátila agradece o apoio da torcida brasileira

Após a prova da semifinal, a atleta revelou estar triste com a maneira que a eliminação ocorreu, mas ressaltou a importância de seu legado para as novas gerações e agradeceu o apoio da torcida brasileira.

"Está sendo um dia muito difícil, na minha mente fiquei falando que estava tudo bem, preparada, e estou muito orgulhosa do trabalho que fiz. Cheguei aqui hoje para pegar essa medalha e é muito mais difícil quando termina. Agora finalmente acabou, estou muito cansada. Estava muito feliz com meu resultado em geral, mas terminar assim não é bacana. Pensar no que foi feito e descansar. Bola para frente. Dar meu melhor agora, treinar bastante, para continuar representando meu País", disse ao Sportv.

"É o que tento fazer. Acho que o mais importante do esporte é o legado que você deixa, as pessoas que você inspira. Ver que a Almira [irmã da Ana Sátila] está determinada a ser melhor que eu, é o melhor sonho que poderia alcançar. Tenho certeza que quando eu parar, ela estará ali representando muito bem o País. Está sendo muito difícil, mas isso tudo vai passar. Queria agradecer à torcida, primeira edição que me senti amada e com uma torcida muito grande. Isso fez muita diferença, me deu muita energia para continuar essa maratona que foram os Jogos Olímpicos para mim", concluiu.