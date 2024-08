Brasil é derrotado pela Coreia do Sul nas oitavas do tênis de mesa por equipes femininas

O Brasil está fora das quartas de final do tênis de mesa por equipes femininas das Olimpíadas de Paris-2024. Na tarde desta segunda-feira, 5, a equipe brasileira foi superada pelo grupo sul-coreano por 3 matchs a 1, em partidas disputadas na Arena 4 Paris Sul, na França.

No primeiro embate, a dupla sul-coreana formada por Yubin Shin e Jihee Jeon demonstrou superioridade de frente para as brasileiras Bruna Alexandre e Giulia Takahashi. Foram 3 sets a 0 para as adversárias, com parciais de 11/6, 11/5 e 11/8.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No segundo duelo, entre Bruna Takahashi e Eunhye Lee, a disputa ficou mais pegada, com a brasileira conseguindo o triunfo ao final de cinco sets. Ela triunfou no primeiro com parcial de 11/8, a sul-coreana correu atrás do triunfo, completando os sets seguintes por um duplo 11/9, mas a brasileira voltou a se colocar na frente com dois sets seguidos dominados em 11/8 e 11/4.