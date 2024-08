Alemanha vence o revezamento misto do triatlo; Brasil fica em oitavo

A Alemanha conquistou a medalha de ouro na prova de revezamento misto do triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, com os Estados Unidos em segundo lugar e a Grã-Bretanha completando o pódio.

A equipe brasileira, formada por Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittóiria Lopes, ficou em oitavo lugar.

A Alemanha (Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Luehrs e Laura Lindemann) completou a prova em 1 hora, 25 minutos e 39 segundos. Estados Unidos e Grã-Bretanha chegaram praticamente juntos, apenas um segundo depois, e as medalhas de prata e bronze foram definidas no 'photo finish', com vantagem para os americanos (Seth Rider, Taylor Spivey, Morgan Pearson e Taylor Knibb) sobre os britânicos (Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Samuel Dickinson e Beth Potter).