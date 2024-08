Brasil é superado pelos EUA e está eliminado do vôlei masculino em Paris-2024

Seleção comandada por Bernardinho perseguiu norte-americanos no placar, mas não conseguiu o triunfo que a classificaria para as semis dos Jogos Olímpicos

O Brasil está fora das semifinais do vôlei masculino das Olimpíadas de Paris-2024. Em um duelo pegado, a equipe comandada por Bernardinho foi superada por 3 sets a 1 pelos Estados Unidos, com parciais de 26/24, 28/30, 25/19 e 24/19, somadas na tarde desta segunda-feira, 5, na Arena 1 Paris Sul.

O duelo se iniciou de maneira pegada, mas logo os estadunidenses conquistaram a superioridade trabalhando principalmente nos erros da equipe brasileira. Nesse enredo, os norte-americanos venceram o primeiro embate em uma apertada parcial de 26 a 24, mas o Brasil não deixou barato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No segundo tempo do embate, a seleção conquistou a igualdade no placar geral após perseguir e superar o time norte-americano com bons ataques de Lucarelli e Darlan. Após 33 minutos entre saques, bloqueios e ataques, o grupo verde e amarelo levou a melhor com uma parcial de 30 a 28.